Надаль отменил тренировку перед Олимпиадой

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отменил тренировку перед стартом олимпийского турнира в Париже, сообщает Marca.

По сведениям источника, 38-летний испанец должен был сегодня провести тренировку с немцем Александром Зверевым, однако отменил ее по неизвестным причинам. Отмечается, что днем ранее Надаль носил небольшую повязку на правом бедре.

Теннисный турнир на Играх-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа. Надаль в первом круге встретится с венгром Мартоном Фучовичем.