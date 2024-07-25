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Париж-2024

Сегодня, 19:29

Надаль отменил тренировку перед Олимпиадой

Сергей Разин
корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль отменил тренировку перед стартом олимпийского турнира в Париже, сообщает Marca.

По сведениям источника, 38-летний испанец должен был сегодня провести тренировку с немцем Александром Зверевым, однако отменил ее по неизвестным причинам. Отмечается, что днем ранее Надаль носил небольшую повязку на правом бедре.

Теннисный турнир на Играх-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа. Надаль в первом круге встретится с венгром Мартоном Фучовичем.

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