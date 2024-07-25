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25 июля, 23:07

Карацев проиграл Тиафо во втором круге турнира в Атланте

Руслан Минаев
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Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

Россиянин Аслан Карацев проиграл американцу Фрэнсису Тиафо во втором раунде турнира в Атланте — 4:6, 6:3, 3:6.

Матч длился 2 часа 7 минут. Карацев за игру сделал 14 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. У Тиафо — 18 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале третий «сеяный» на турнире в США сыграет с японцем Есихито Нисиокой.

Атланта (США)

Турнир ATP Atlanta Open

Призовой фонд 756 020 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 3:6, 6:3

Теннис
Аслан Карацев
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