Курс Рублева. Андрей обыграл обидчика Джоковича и взял титул в Дубае

Россиянин выиграл второй титул подряд.

Теннис. Турнир АТР 500. Дубай (ОАЭ)

Финал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Иржи Веселы (Чехия, Q) — 6:3, 6:4

Корты Дубая — удачные для россиян. В прошлом сезоне здесь взял свой первый в карьере титул Аслан Карацев, теперь же до финала турнира категории АТР 500 дошел Андрей Рублев. Хотя именно на том турнире Карацев оборвал серию соотечественника из 23 побед подряд на «полутысячниках». До этого Рублев выиграл четыре таких титула и получил неофициальный титул короля АТР 500. Но прошел год, и новая попытка покорить Дубай получилась для него более успешной.

Начало с запасом

Хотя путь Андрея к финалу нельзя назвать легким: из четырех матчей три получились трехсетовыми. Причем во всех трех россиянину пришлось отыгрываться, уступив первую партию. Особенно тяжелым вышел полуфинал с неудобным для Рублева поляком Хубертом Хуркачем. А в титульном матче его ждал неожиданный соперник — Иржи Веселы.

Почти двухметровый чех с мощной подачей когда-то был 35-й ракеткой мира, но сейчас не входит и в топ-100. Казалось, что его лучшие годы уже позади, но на этой неделе он шокировал весь теннисный мир. Пробившись в Дубае через квалификацию, Веселы сокрушил Марина Чилича, Роберто Баутисту Агута, а затем добавил к этому скальпы самого Новака Джоковича и Дениса Шаповалова. Причем победа Иржи над великим сербом подарила звание первой ракетки мира Даниилу Медведеву. И было понятно, что чех будет очень опасен. Даже несмотря на усталость — он ведь провел на турнире на два матча больше, а с Шаповаловым в полуфинале сыграл три тай-брейка.

Первый сет Рублев взял всего за полчаса с небольшим. Продемонстрировав и свое главное оружие — подачу, — и заметную уверенность в исходе встречи и турнира в целом. Например, он выиграл все мячи на своей первой подаче, эффективность которой при этом составляла 68 процентов. Уже в первом гейме единственное очко, заработанное Веселы, стало результатом двойной ошибки россиянина. А третий Рублев взял под ноль.

Ключевым в этой партии стал четвертый гейм, когда вторая ракетка турнира зацепилась за подачу соперника. При этом Веселы во многом был виноват в этом сам, совершив две двойных, хорошо еще не подряд. Один брейк-пойнт он вытащил за счет подачи, но на втором повторить этот трюк не смог — Рублев повел со счетом 3:1. Учитывая, что Андрей за всю партию в итоге отдал оппоненту на своей подаче всего два мяча, шансов на обратный брейк у Веселы было ровно ноль целых ноль десятых.

Россиянин уверенно выбивал соперника с корта. При этом, казалось, он даже не особо форсирует события, играя с большим запасом. Впрочем, мы уже не раз видели в Дубае, как чешский теннисист проявляет характер и не сдается при первых неудачах.

26 февраля. Дубай. Андрей Рублев. Фото Reuters

Совет с трибун

Хотя и вторая партия началась для Веселы обескураживающе. Прошло всего несколько розыгрышей, а он уже совершил двойную ошибку и дал Рублеву заработать два брейк-пойнта. Андрей этим подарком с удовольствием воспользовался, хоть и со второй попытки. В следующем гейме случилось заметное для Веселы событие — он взял мяч на первой подаче россиянина, а затем еще один. Но Рублев даже не позволил Иржи замахнуться на первый в матче брейк-пойнт.

«Вы будете играть или нет?» — по-русски разнеслось над кортом в конце четвертого гейма, который Рублев уверенно выигрывал. Веселы, видимо, решил, что этот выкрик был адресован именно ему, и ответил красивым кроссом справа. На большее чеха не хватило — уже в следующем розыгрыше он снова уже лишь в качестве зрителя увидел смэш Рублева. Но именно этот возглас ознаменовал начало совсем другой игры.

Звездный час финалиста из квалификации наступил в следующем гейме, где он отыгрался со счета 15:40. Это заметно выбило Рублева из колеи — уже на своей подаче он начал апеллировать к судье и конфликтовать со зрителями, явно болевшими за Веселы. Итогом стало предупреждение для Андрея. Такое душевное состояние не могло не сказаться на результате — теперь уже россиянину пришлось за гейм отыграть три брейк-пойнта. При этом некстати для Рублева у чеха еще и прорезались удары с форхенда. И во многом благодаря ним Веселы все-таки сделал обратный брейк.

Следующий гейм вышел еще более затяжным — почти 10 минут! Игра трижды доходила до «ровно», но слабым звеном в ней оказался именно Веселы, который за 13 попыток лишь трижды подал первым мячом и совершил три двойные ошибки, причем последнюю — на очередном брейк-пойнте. Этот эпизод в итоге оказался скрытым матчболом. Рублев взял свой следующий гейм под ноль, а в чемпионском хоть и заставил своих поклонников поволноваться, но особых шансов Веселы не дал. Есть второй подряд титул Андрея в сезоне и десятый в карьере!