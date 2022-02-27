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Сегодня, 14:30

Медведев садится на теннисный трон. Каковы шансы там закрепиться?

Российский теннисист Даниил Медведев будет первой ракеткой мира минимум три недели
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
Очки для защиты у игроков Топ-5.
Фото «СЭ»
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Даниил точно будет первой ракеткой мира в ближайшие три недели, но дальше все будет зависеть от его результатов на хардовых турнирах в США и грунтовиках в Европе.

В понедельник Даниил Медведев станет третьим в истории россиянином во главе рейтинга ATP. Более чем двухлетнее доминирование серба Новака Джоковича прерывается. Преимущество нашего спортсмена перед Ноле составит 150 очков (8615:8465), а перед остальными преследователями — более тысячи баллов — Александр Зверев из Германии (7515), испанец Рафаэль Надаль (6515) и Стефанос Циципас из Греции (6445) отстают очень серьезно. Но мало взобраться на вершину — Даниилу желательно на ней закрепиться. До 21 марта лидерству россиянина ничего не угрожает, а вот дальше начинаются нюансы. Попытаемся в них разобраться.

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Следующая цель — четвертьфинал Индиан-Уэллса

Для начала пара слов о теннисном календаре на ближайшее время. Следующая неделя будет посвящена квалификации Кубка Дэвиса, от которой сборная России (а также Хорватии, Сербии и Великобритании) освобождена. Далее продут два «Мастерса» на американском харде — в Индиан-Уэллсе (10-20 марта) и в Майами (23 марта — 4 апреля). Ну а затем стартует грунтовый сезон — время покрытия, на котором обычно всех громит Рафаэль Надаль и где Даниил Медведев порой чувствует себя не в своей тарелке. Главные вехи грунтового сезона до «Ролан Гаррос» — «Мастерсы» в Монте-Карло (10-17 апреля), Мадриде (1-8 мая) и Риме (8-15 мая). Напомню, что на каждом «Мастерсе» разыгрывается 1000 очков, что с учетом перекошенного календаря прошлого года может существенно сказаться на рейтинге.

Еще один важный фактор — на данный момент непонятно, в каких турнирах сможет принять участие Джокович. На этой неделе в Дубае Новак подтвердил свою активаксерскую позицию, а без прививки серб, скорее всего, не поедет как минимум в США. Впрочем, рейтинговые потери Джоковича из-за этого составят всего 45 очков (их вычтут у Ноле 4 апреля). Таким образом, 21 марта и 28 марта у серба по-прежнему будет 8465 баллов, а 4 апреля — 8420. И это, возможно, позволит Джоковичу вернуться на вершину рейтинга при условии неудачного выступления Медведева в Индиан-Уэллсе и Майами.

Даниил 21 марта потеряет 250 баллов за прошлогодний турнир в Марселе. Чтобы в этот день не вернуть первое место в рейтинге Новаку, россиянину нужно заработать в Индиан-Уэллсе более 100 очков. Это как минимум выход в четвертьфинал. Опасности со стороны остальных преследователей до завершения Индиан-Уэллса для россиянина нет. Зверев до 21 марта потеряет 500 очков, Надаль — 500, а Циципас — 525. То есть даже в случае победы на «тысячнике» в Калифорнии в марте у Зверева будет 8015 очков, у Надаля — 7015, а у Циципаса — 6930. А у Медведева — 8365+баллы за Индиан-Уэллс. То есть 21 марта Даниил точно останется минимум вторым, а в случае выхода в четвертьфинал в Калифорнии — первым.

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Джокович до конца апреля в самом выгодном положении

Разумеется, титул первой ракетки мира — это чисто психологический бонус. Особой разницы между вторым и первым номером рейтинга в плане «посева» на больших турнирах нет. Наоборот — возможность победы над лучшим теннисистом планеты придает любому сопернику дополнительных сил. Но нужно понимать, что Даниил сейчас включился в статистическую гонку, в первую очередь национальную, а в перспективе — и в глобальную. Евгений Кафельников держался во главе рейтинга в общей сложности шесть недель, а Марат Сафин — девять недель. Улучшить их достижения — ближайшая цель Даниила. Рубеж в пять недель (до 4 апреля) — более чем реальный, а вот затем все зависит от результатов американских «Мастерсов».

Дальше вариантов слишком много. Поэтому просто предлагаю таблицу с количеством очков, которые лидерам рейтинга надо защитить до «Ролан Гаррос» с отсечками после каждого «Мастерса». Чем больше очков надо защитить, тем лучше надо выступать теннисисту на турнирах в нынешнем году. Напомню, что на «Мастерсах» за победу начисляют 1000 очков, за финал — 600, за полуфинал — 360, за четвертьфинал — 180. Но, помимо «тысячников», до парижского «Большого Шлема» будут и более мелкие турниры, на которых тоже можно пополнить очковый запас.

Очки для защиты у игроков Топ-5. Фото "СЭ"
Очки для защиты у игроков Топ-5.
Фото «СЭ»

Из этой таблицы следует, что до начала мая в самой выгодной позиции будет Джокович. Он, видимо, не едет из-за ограничений по прививкам в США, но какая ситуация с ковидными ограничениями будет в Западной Европе к концу апреля — началу мая, прогнозировать сложно. Ясно, что грунт — территория Надаля, который сейчас находится в великолепной форме. Если он удержит ее, то легко будет претендовать в Монако, Мадриде и Риме на 3000 очков, а это серьезная заявка на титул первой ракетки мира, особенно если Рафа успешно выступит в США. Что касается Медведева, то ему, главное, не сбавлять оборотов, сыграть как можно лучше на американском харде, ну а потом пытаться преодолеть свою нелюбовь к земляным кортам.

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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