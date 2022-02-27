Медведев садится на теннисный трон. Каковы шансы там закрепиться?

Даниил точно будет первой ракеткой мира в ближайшие три недели, но дальше все будет зависеть от его результатов на хардовых турнирах в США и грунтовиках в Европе.

В понедельник Даниил Медведев станет третьим в истории россиянином во главе рейтинга ATP. Более чем двухлетнее доминирование серба Новака Джоковича прерывается. Преимущество нашего спортсмена перед Ноле составит 150 очков (8615:8465), а перед остальными преследователями — более тысячи баллов — Александр Зверев из Германии (7515), испанец Рафаэль Надаль (6515) и Стефанос Циципас из Греции (6445) отстают очень серьезно. Но мало взобраться на вершину — Даниилу желательно на ней закрепиться. До 21 марта лидерству россиянина ничего не угрожает, а вот дальше начинаются нюансы. Попытаемся в них разобраться.

Следующая цель — четвертьфинал Индиан-Уэллса

Для начала пара слов о теннисном календаре на ближайшее время. Следующая неделя будет посвящена квалификации Кубка Дэвиса, от которой сборная России (а также Хорватии, Сербии и Великобритании) освобождена. Далее продут два «Мастерса» на американском харде — в Индиан-Уэллсе (10-20 марта) и в Майами (23 марта — 4 апреля). Ну а затем стартует грунтовый сезон — время покрытия, на котором обычно всех громит Рафаэль Надаль и где Даниил Медведев порой чувствует себя не в своей тарелке. Главные вехи грунтового сезона до «Ролан Гаррос» — «Мастерсы» в Монте-Карло (10-17 апреля), Мадриде (1-8 мая) и Риме (8-15 мая). Напомню, что на каждом «Мастерсе» разыгрывается 1000 очков, что с учетом перекошенного календаря прошлого года может существенно сказаться на рейтинге.

Еще один важный фактор — на данный момент непонятно, в каких турнирах сможет принять участие Джокович. На этой неделе в Дубае Новак подтвердил свою активаксерскую позицию, а без прививки серб, скорее всего, не поедет как минимум в США. Впрочем, рейтинговые потери Джоковича из-за этого составят всего 45 очков (их вычтут у Ноле 4 апреля). Таким образом, 21 марта и 28 марта у серба по-прежнему будет 8465 баллов, а 4 апреля — 8420. И это, возможно, позволит Джоковичу вернуться на вершину рейтинга при условии неудачного выступления Медведева в Индиан-Уэллсе и Майами.

Даниил 21 марта потеряет 250 баллов за прошлогодний турнир в Марселе. Чтобы в этот день не вернуть первое место в рейтинге Новаку, россиянину нужно заработать в Индиан-Уэллсе более 100 очков. Это как минимум выход в четвертьфинал. Опасности со стороны остальных преследователей до завершения Индиан-Уэллса для россиянина нет. Зверев до 21 марта потеряет 500 очков, Надаль — 500, а Циципас — 525. То есть даже в случае победы на «тысячнике» в Калифорнии в марте у Зверева будет 8015 очков, у Надаля — 7015, а у Циципаса — 6930. А у Медведева — 8365+баллы за Индиан-Уэллс. То есть 21 марта Даниил точно останется минимум вторым, а в случае выхода в четвертьфинал в Калифорнии — первым.

Джокович до конца апреля в самом выгодном положении

Разумеется, титул первой ракетки мира — это чисто психологический бонус. Особой разницы между вторым и первым номером рейтинга в плане «посева» на больших турнирах нет. Наоборот — возможность победы над лучшим теннисистом планеты придает любому сопернику дополнительных сил. Но нужно понимать, что Даниил сейчас включился в статистическую гонку, в первую очередь национальную, а в перспективе — и в глобальную. Евгений Кафельников держался во главе рейтинга в общей сложности шесть недель, а Марат Сафин — девять недель. Улучшить их достижения — ближайшая цель Даниила. Рубеж в пять недель (до 4 апреля) — более чем реальный, а вот затем все зависит от результатов американских «Мастерсов».

Дальше вариантов слишком много. Поэтому просто предлагаю таблицу с количеством очков, которые лидерам рейтинга надо защитить до «Ролан Гаррос» с отсечками после каждого «Мастерса». Чем больше очков надо защитить, тем лучше надо выступать теннисисту на турнирах в нынешнем году. Напомню, что на «Мастерсах» за победу начисляют 1000 очков, за финал — 600, за полуфинал — 360, за четвертьфинал — 180. Но, помимо «тысячников», до парижского «Большого Шлема» будут и более мелкие турниры, на которых тоже можно пополнить очковый запас.

Очки для защиты у игроков Топ-5. Фото «СЭ»

Из этой таблицы следует, что до начала мая в самой выгодной позиции будет Джокович. Он, видимо, не едет из-за ограничений по прививкам в США, но какая ситуация с ковидными ограничениями будет в Западной Европе к концу апреля — началу мая, прогнозировать сложно. Ясно, что грунт — территория Надаля, который сейчас находится в великолепной форме. Если он удержит ее, то легко будет претендовать в Монако, Мадриде и Риме на 3000 очков, а это серьезная заявка на титул первой ракетки мира, особенно если Рафа успешно выступит в США. Что касается Медведева, то ему, главное, не сбавлять оборотов, сыграть как можно лучше на американском харде, ну а потом пытаться преодолеть свою нелюбовь к земляным кортам.