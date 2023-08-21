«Это словно был финал «Большого шлема!» Джокович и Алькарас устроили супершоу в Цинциннати

Новак победил в рекордном по продолжительности финале «мастерса» и приблизился в рейтинге к Карлосу.

«Мастерс». Цинциннати. Финал

Новак Джокович (Сербия, 2) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)

Четвертый по счету матч между двумя лидерами мирового тенниса сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом состоялся в финале «мастерса» в Цинциннати и получился феноменальным. Игроки устроили настоящее теннисное супершоу, выдавая фантастические розыгрыши в изобиловавшем сменами сюжета матче. Который, кстати, стал рекордным по времени финалом за всю историю серии «мастерс» — соперники провели на корте 3 часа и 49 минут. Джокович все же выиграл и до минимума в 20 очков сократил отставание от Алькараса в борьбе за первое место в рейтинге ATP. После US Open смены лидера, похоже, вновь не избежать.

Триумфальное возвращение в Америку

Примечательно, что Джокович не играл до турнира в Цинциннати в Америке почти два года — после проигранного финала открытого чемпионата США-2021 россиянину Даниилу Медведеву. Причиной стал статус вакцинации серба — ему запрещали въезд в страну из-за жестких американских ковидных ограничений. Причем из-за этого Новак пропустил не только все турниры 2022 года в США, но и «мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами минувшей весной, которые выиграли соответственно Алькарас и Медведев.

Впрочем, ограничения все же смягчили, и Новак смог вернуться в Америку. Причем первый после перерыва теннисный «блин» отнюдь не вышел комом — до финала в Цинциннати Джокович дошел очень уверенно, не проиграв ни одной партии. В то же время Алькарас все свои встречи выиграл в трех партиях, причем в полуфинале против поляка Хуберта Хуркача ему пришлось отыгрывать матчбол.

Еще до начала финала Джоковича и Алькараса было понятно, что нас ждет очередной матч на грани человеческих возможностей. Три предыдущие встречи прошли в ожесточенной борьбе — в 2022-м в Мадриде в полуфинале выиграл Карлос, в 2023-м — в полуфинале «Ролан Гаррос» верх взял Новак, а в пятисетовом финале Уимблдона успеха добился юный испанец.

На сей раз Алькарас вновь носился по корту как заведенный, в фирменном стиле доставая неберущиеся мячи. Однако первым брейк сделал Джокович, поведя в стартовой партии 4:2. Вот только преимущество серб не удержал, позволив сперва оппоненту сделать обратный брейк, а затем и взять сет. Бросалось в глаза, что ветеран на жаре чувствовал себя все хуже, его лицо покраснело, а ударам не хватало точности. Отдав при 1:1 во втором сете свою подачу, Новак взял медицинский перерыв. Ему проверили сатурацию, дали таблетку. И постепенно Новак начал оживать — при 3:4 ему удался обратный брейк. А на тай-брейке он, отыграв матчбол на подаче, сумел-таки перевести финал в третий сет.

Фото USA Today Sports

Джокович в шаге от возвращения лидерства

Решающая партия, как и положено с точки зрения драматургии, получилась самой яркой и напряженной. Соперники выкладывались в каждом розыгрыше. Джокович сделал в седьмом гейме брейк, вел 5:3 и имел по два матчбола сперва на подаче Алькараса, а затем и на своей. Вот только воспользоваться этими шансами не сумел — помешали двойная и прекрасная игра испанца. Все завершилось на тай-брейке, где испанцу начали мешать судороги и серб все же оказался сильнее. После чего счастливый Джокович прилег спиной на корт.

Алькарас не скрывал своего разочарования, не сдерживая слез. Однако в теннисе, как известно, не бывает ничьих, даже в таком классном матче должны быть победитель и побежденный. На сей раз побежденным оказался Карлос, хотя Джокович сказал про него немало теплых слов на церемонии награждения.

«Карлос, ты никогда не сдаешься. Мне это в тебе очень нравится, хотя хочется, чтобы иногда ты проводил розыгрыши попроще! Матч стал одним из самых тяжелых и интересных за всю мою жизнь. Это был словно финал «Большого шлема». Надеюсь, через несколько недель мы встретимся в финале в Нью-Йорке. Было бы здорово... для зрителей, хотя, возможно, не для меня», — эмоционально высказался Джокович. Титул стал для него уже 39-м на «мастерсах» и 95-м в карьере, до рекорда американца Джимми Коннорса (109 трофеев) все ближе.

Еще ближе серб к возвращению звания лидера рейтинга ATP — благодаря трофею в Цинциннати серб сократил отставание от испанца до 20 очков. С учетом того, что в Нью-Йорке в прошлом году он не играл, а Алькарас взял титул, для возвращения статуса № 1 в мужском теннисе ему достаточно пройти на открытом чемпионате США во второй круг вне зависимости от результата Алькараса. Впрочем, не стоит забывать и о борьбе за лидерство по итогам 2023 года — в чемпионской гонке Карлос обходит Новака на 510 очков. Третьим в чемпионской гонке идет Медведев, но он проигрывает лидеру многовато — 2065 очков.

Рейтинг ATP от 21 августа

1. Карлос Алькарас (Испания) — 9815 очков. 2. Новак Джокович (Сербия) — 9795. 3. Даниил Медведев (Россия) — 6260. 4. Хольгер Руне (Дания) — 4790. 5. Каспер Рууд (Норвегия) — 4715. 6. Янник Синнер (Италия) — 4645. 7. Стефанос Циципас (Греция) — 4580. 8. Андрей Рублев (Россия) — 4515. 9. Тейлор Фриц (США) — 3605. 10. Фрэнсис Тиафо (США) — 3050. 11. Карен Хачанов (Россия) — 2845... 61. Роман Сафиуллин (Россия) — 857... 76. Аслан Карацев (Россия) — 773... 84. Александр Шевченко (Россия) — 699... 97. Павел Котов (Россия) — 603.