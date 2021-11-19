Трагедия Рублева в Турине. Андрей сорвал русский полуфинал итогового турнира

Исторический успех второй ракетки был очень близок, но Каспер Рууд из-под носа украл путевку в плей-офф.

ATP Final. Зеленая группа

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 2:6, 7:5, 7:6 (7:5)

Победитель получает все. Поединок между Рублевым и Руудом стал настоящим матчем нервов, триумфатор данной встречи отправлялся в полуфинал Итогового турнира к Даниилу Медведеву. До этой игры между Каспером и Андреем состоялось четыре матча, во всех победил россиянин. В Турине Рублев начал с уверенной победы над Циципасом, но потом проиграл Новаку Джоковичу. У сегодняшнего соперника Андрея также была одна победа в активе. Увы, несмотря на удачный для россиянина первый сет обернулся кошмаром во второй и третьей партиях, и русского полуфинала в Турине не будет.

Semi-finalists ?

?? Novak Djokovic

?? Daniil Medvedev

?? Alexander Zverev

? __________________.



Who claims the last spot? #NittoATPFinals pic.twitter.com/iAPqjkaBbt — ATP Tour (@atptour) November 19, 2021

Что было перед матчем?

Каспер заявил, что планирует сыграть по-новому против своего соперника в заключительном матче группового этапа, ведь в предыдущих встречах между ними он потерпел фиаско. «Постараюсь сделать все возможное, чтобы в пятницу привнести что-то новое в свою игру, бросить ему вызов иначе. В прошлых матчах все шло не так, как я планировал», — приводит слова Рууда сайт ATP.

Рублев в свою очередь предположил, что поединок будет крайне тяжелым. «Все знают, что из группы могут выйти только два игрока. У меня все еще есть шанс пройти дальше, но для этого нужно выигрывать в пятницу. Не думаю о том, что выиграл у Рууда во всех четырех встречах. С момента, когда мы встречались последний раз, прошло много времени, Рууд сильно прибавил. Каспер всегда борется до конца. Все матчи с ним были сложными, в борьбе. От матча в пятницу ожидаю очень тяжелой игры», — приводит слова Андрея сайт ATP.

Битва за путевку в полуфинал

С начала поединка Рублев прекрасно контролировал корт и сразу же сделал ранний брейк в третьем гейме. Норвежец явно чувствовал себя не в своей тарелке. Российский теннисист прекрасно двигался, впечатляюще принимал слева и отлично подавал первым мячом, одержав победу в первом сете со счетом — 6:2.

ON FIRE ?@AndreyRublev97 storms into the lead after taking the first set 6-2 against Ruud!#NittoATPFinals pic.twitter.com/tSiLcO8mdM — Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2021

Вторая партия началась также с раннего брейка Андрея. Несмотря на это, Рууд даже не думал сдаваться, он почувствовал свою игру и пытался показать все на что способен. Казалось, все идет к тай-брейку, но при счете 6:5 в свою пользу Каспер одержал вверх на подаче Рублева и перевел игру в решающий сет. После поражения во второй партии российский теннисист покинул корт, чтобы привести себя в порядок.

Чувствовалось эмоциональное напряжение, с которым россиянин пытался справиться по ходу всей встречи. В третьем сете зрители увидели лучшую партию на турнире, игроки бились как в последний раз, и добрались до тай-брейка. Чем не сюжет хорошего фильма? Рууд прекрасно подавал, чувствовал себя уверенно. Андрею же не хватило ментальной составляющей. У россиянина было множество шансов по ходу поединка, ни одним из которых он не воспользовался. Рублев покидает турнир с чувством досады, ну а Каспер Рууд впервые в своей карьере отправляется в полуфинал итогового турнира.

Поединок с Медведевым

Каспер Рууд стал последним участником полуфиналов в Турине. До него туда квалифицировались Даниил Медведев, Александр Зверев и Новак Джокович. Каспер впервые так далеко добрался на этих соревнованиях, а вот все остальные участники полуфиналов являются победителями итогового турнира разных лет. Будет ли это давить на дебютанта соревнований, узнаем совсем скоро. В следующем матче Рууда ждет противостояние с Даниилом Медведевым. В личных встречах преимущество у россиянина — 2-0. Напомним, что Даниил Медведев является действующим победителем турнира и защищает титул.

У первой ракетки России отличный шанс поквитаться за своего товарища по сборной, но радоваться легкому конкуренту преждевременно — легких соперников на итоговом турнире не бывает. «Медведев уже два года показывает, что он один из лучших в мире. Мы пару раз встречались, я оба раза проиграл, но знаю, что меня ждет, — отметил норвежец. — Я же могу расслабиться, наслаждаться, играть спокойно, без давления. Даниил и Андрей во многом играют в разном стиле, но при этом бьют плоско, отлично подают, великолепно двигаются. У Медведева очень необычный теннис. Порой я не понимаю, как он попадает, но он всегда попадает. Чтобы у меня был шанс, мне нужно быть терпеливым, показывать максимум и надеяться, что у меня случится еще один отличный день».