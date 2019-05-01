Немец Александр Зверев прошел в следующий раунд турнира ATP в Мюнхене, обыграв в двух сетах аргентинца Хуана Игнасио Лондеро – 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

В третьем раунде первый сеяный соревнований Зверев встретится с Кристианом Гарином из Чили, который обыграл аргентица Диего Шварцмана.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by FWU

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 1) – Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) – 7:5, 6:1

Кристиан Гарин (Чили) – Диего Шварцман (Аргентина, 6) – 6:1, 7:5