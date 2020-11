Зверев разозлил болельщиков своей речью после финала в Париже

Многие теннисные болельщики сочли «неуместным» и «оскорбительным» выступление Александра Зверева после финального матча на турнире «Мастерс» в Париже. Немецкий теннисист проиграл финал Даниилу Медведеву, после чего завуалированно ответил своим недоброжелателям, разжигающим скандал с обвинениями бывшей девушки Александра Ольги Шарыповой в домашнем насилии со стороны теннисиста.

— Есть много людей, которые попытаются стереть улыбку с моего лица, — сказал Зверев. — Но под этой маской я широко улыбаюсь. Я, наверное, скоро стану отцом. В моей жизни сейчас все прекрасно. Нападки продолжаются, но я по-прежнему улыбаюсь.

Zverev addressing the domestic violence allegations in his Paris Masters runner-up speech: pic.twitter.com/HHrBSSFJGp