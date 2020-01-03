Зверев проиграл свой стартовый матч на ATP Cup. Германия уступила Австралии
15:39
Британец Кэмерон Норри обыграл представителя Болгарии Димитара Кузманова в матче группы С — 6:2, 3:6, 6:2. Их встреча продолжалась 1 час 58 минут.
В другом матче дня немец Александр Зверев уступил представителю Австралии Алексу Де Минауру в матче группы F — 6:4, 6:7 (3:7), 2:6. Матч длился 2 часа 47 минут. С учетом того, что ранее Ник Кирьос обыграл Яна-Леннарда Штруффа, Австралия одержала победу над Германией в двухматчевом противостоянии.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа C (Сидней)
Великобритания — Болгария
Кэмерон Норри — Димитар Кузманов — 6:2, 3:6, 6:2
Группа F (Брисбен)
Германия — Австралия
Александр Зверев — Алекс Де Минаур — 6:4, 6:7 (3:7), 2:6
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