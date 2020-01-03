Зверев проиграл свой стартовый матч на ATP Cup. Германия уступила Австралии

Британец Кэмерон Норри обыграл представителя Болгарии Димитара Кузманова в матче группы С — 6:2, 3:6, 6:2. Их встреча продолжалась 1 час 58 минут.

В другом матче дня немец Александр Зверев уступил представителю Австралии Алексу Де Минауру в матче группы F — 6:4, 6:7 (3:7), 2:6. Матч длился 2 часа 47 минут. С учетом того, что ранее Ник Кирьос обыграл Яна-Леннарда Штруффа, Австралия одержала победу над Германией в двухматчевом противостоянии.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа C (Сидней)

Великобритания — Болгария

Кэмерон Норри — Димитар Кузманов — 6:2, 3:6, 6:2

Группа F (Брисбен)

Германия — Австралия

Александр Зверев — Алекс Де Минаур — 6:4, 6:7 (3:7), 2:6