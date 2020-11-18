Зверев обыграл Шварцмана на Итоговом турнире ATP
19:49
Немецкий теннисист Александр Зверев в матче Итогового турнира ATP обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:3, 4:6, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Немец сделал 10 эйсов и совершил 3 двойные ошибки. Аргентинец не сделал ни одной подачи навылет и совершил 3 двойные ошибки.
После двух матчах Зверев с одной победой занимает третье место в группе, Шварцман без побед — на последней строчке.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Токио 1970
Александр Зверев (Германия, 5) — Диего Шварцман (Аргентина, 8) — 6:3, 4:6, 6:3
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