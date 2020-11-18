Зверев обыграл Шварцмана на Итоговом турнире ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев в матче Итогового турнира ATP обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:3, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Немец сделал 10 эйсов и совершил 3 двойные ошибки. Аргентинец не сделал ни одной подачи навылет и совершил 3 двойные ошибки.

После двух матчах Зверев с одной победой занимает третье место в группе, Шварцман без побед — на последней строчке.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Токио 1970

Александр Зверев (Германия, 5) — Диего Шварцман (Аргентина, 8) — 6:3, 4:6, 6:3