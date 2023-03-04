Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:10

Журова отреагировала на слова Приходько, который поддержал российских спортсменов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова украинского теннисиста Олега Приходько, который поддержал российских спортсменов, заявив, что человека нужно судить за его поступки, а не по национальности.

«В теннисе ведут правильную политику. Пресекают всех, кто пытается негативно себя вести. Но я ему искренне сочувствую. В его адрес прилетит много плохого изо всех орудий. К сожалению, он может стать объектом всеобщей ненависти. Если бы другие федерации брали пример с тенниса, мировой спорт был бы совсем другим. На таких, как Приходько, надо равняться во всем мире. Он поступил как настоящий спортсмен», — приводит слова Журовой Sport24.

В 2022 году Олег Приходько выступал в паре с россиянином Яном Бондаревским. В недавнем интервью украинский спортсмен объяснил это тем, что считает Бондаревского своим другом, и национальность для него не имеет значения. Приходько также добавил, что осуждение спортсменов за игру с россиянами только больше разжигает конфликт.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-03-04-na-takikh-kak-prikhodko-nado-ravnyatsya-vo-vsem-mire-zhurova-o-slovakh-ukrainskogo-tennisista-pro-rossiyan
Светлана Журова
2
Читайте также
Бобби Оррлов. Российский защитник восхищает в «Бостоне» после обмена из «Вашингтона»
Команду Гассиева попросили заклеить флаги России и Осетии на форме
ГУР Украины наградил эскортницу орденом «За содействие военной разведке»
Бизнесмен обнаружил в номере гостиницы в Москве мертвую жену и странную записку
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о персональном приказе покинуть Артемовск
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович — о матче против Надаля на грунте: «Если бы я не мог его обыграть, я бы не играл в теннис»
Новости
RSS RSS
Все новости