Журова отреагировала на слова Приходько, который поддержал российских спортсменов

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова украинского теннисиста Олега Приходько, который поддержал российских спортсменов, заявив, что человека нужно судить за его поступки, а не по национальности.

«В теннисе ведут правильную политику. Пресекают всех, кто пытается негативно себя вести. Но я ему искренне сочувствую. В его адрес прилетит много плохого изо всех орудий. К сожалению, он может стать объектом всеобщей ненависти. Если бы другие федерации брали пример с тенниса, мировой спорт был бы совсем другим. На таких, как Приходько, надо равняться во всем мире. Он поступил как настоящий спортсмен», — приводит слова Журовой Sport24.

В 2022 году Олег Приходько выступал в паре с россиянином Яном Бондаревским. В недавнем интервью украинский спортсмен объяснил это тем, что считает Бондаревского своим другом, и национальность для него не имеет значения. Приходько также добавил, что осуждение спортсменов за игру с россиянами только больше разжигает конфликт.