Суд над Кирьосом перенесли на 23 августа
Заседание суда с участием австралийского теннисиста Ника Кирьоса перенесли на 23 августа, сообщает AP. Спортсмена обвиняют в нападении на бывшую девушку Кьяру Пассари.
Предполагается, что Кирьос схватил партнершу. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет два года тюрьмы. Пассари публично обвинила Кирьоса в неверности.
Кирьос не обязан присутствовать на заседании, если вместо него будут юридические представители.
Изначально слушания были запланированы на 2 августа.
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