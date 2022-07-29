Суд над Кирьосом перенесли на 23 августа

Заседание суда с участием австралийского теннисиста Ника Кирьоса перенесли на 23 августа, сообщает AP. Спортсмена обвиняют в нападении на бывшую девушку Кьяру Пассари.

Предполагается, что Кирьос схватил партнершу. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет два года тюрьмы. Пассари публично обвинила Кирьоса в неверности.

Кирьос не обязан присутствовать на заседании, если вместо него будут юридические представители.

Изначально слушания были запланированы на 2 августа.