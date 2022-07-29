Баутиста Агут вышел в финал турнира в Кицбюэле
Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут обыграл соотечественника Альберта Рамос-Виньоласа в полуфинале турнира в Кицбюэле (Австрия).
Игра длилась 2 часа и 5 минут и закончилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3).
В финале турнира Баутиста Агут сыграет с победителем в паре Филип Мисолич (Австрия, WC) — Янник Ханфманн (Германия).
Кицбюэль (Австрия)
Турнир ATP Generali Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Роберто Баутиста Агут (Испания, 3) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 5) — 6:3, 7:6 (7:3)
Новости