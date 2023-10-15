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Сегодня, 19:50

Янчук считает, что Рублев перегорел в матче против Хуркача

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что огромное желание победить помешало россиянину Андрею Рублеву обыграть поляка Хуберта Хуркача в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов в Шанхае.

«Я думаю, он перегорел, у него было великое желание выиграть, и это было реально. Он ничем не хуже и не ниже своего соперника. Он владел инициативой, проводил острые удары, разводил соперника, но его психологическое состояние приводит к большему количеству ошибок. Андрей не сумел быть устойчивым, уверенным от начала и до самого конца матча. Его не за что бранить, он провел хороший турнир, в борьбе дошел до финала, но не хватило совсем чуть-чуть до победы», — приводит слова Янчука ТАСС.

Рублев проиграл Хуркачу в финале турнира ATP серии «мастерс» в Шанхае — 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). Таким образом, россиянин проиграл 4-й финал в этом году. Ранее он не уступил в матче за титул на турнире в Дубай, Бане-Лука и Галле.

Источник: https://tass.ru/sport/19018745
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
Хуберт Хуркач
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