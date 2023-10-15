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Сегодня, 19:42

Ольховский заявил, что Рублеву не хватило одного-двух очков в матче с Хуркачем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал финал «Мастерса» в Шанхае, где россиянин Андрей Рублев уступил поляку Хуберту Хуркачу.

«Хуркач очень хорошо подавал, удачно сыграл на тай-брейке в решающий момент. Матч был равный, не хватило одного-двух очков, как это обычно бывает в таких играх. Тем более при счете 6:5 был матчбол, где Хуркач подал навылет. Дело в том, что не все зависит от тебя в этом матче. Когда у тебя матчбол, соперник подает навылет, на скорости 220 км в час — подача просто не берется. Единственное, может быть пару ошибок на тай-брейке можно было убрать, но в целом матч неплохой», — приводит слова Ольховского Metaratings.ru.

Рублев проиграл Хуркачу в финале турнира ATP серии «мастерс» в Шанхае — 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). Таким образом, россиянин проиграл 4-й финал в этом году. Ранее он не уступил в матче за титул на турнире в Дубай, Бане-Лука и Галле.

Источник: https://metaratings.ru/news/olkhovskii-final-byl-ravnyi-rublevu-ne-khvatilo-odnogo-dvukh-ochkov-v-matche-s-khurkachem-295137/
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Хуберт Хуркач
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