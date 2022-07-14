В ФТР верят, что Рублев сможет выйти в полуфинал турнира в Бостаде

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход Андрея Рублева в четвертьфинал турнира в Бостаде. Россиянин обыграл аргентинца Федерико Корию в 1/8 финала со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2).

«Хорошая, рабочая победа в начале новой части сезона. У Андрея была пауза, которая была более чем кстати. Он много играл в первой половине сезона и ему нужно было отдохнуть и набраться сил эмоциональных и физических. Андрей хорошо играл и уверенно выиграл тай-брейк», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также вице-президент ФТР поделился ожиданиями от предстоящего матча россиянина против серба Ласло Джере.

«Слабых соперников в туре нет. Джере достаточно опытный игрок, который имеет на своем счету победы над сильными игроками. Тем не менее, Андрей будет играть на победу», — добавил Селиваненко.

В четвертьфинале Рублев встретится с сербом Ласло Джере.