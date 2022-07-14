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Сегодня, 16:28

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Россиянин Андрей Рублев обыграл аргентинца Федерико Корию в 1/8 финала турнира ATP в Бостаде (Швеция).

Встреча длилась 2 часа 37 минут и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2).

Рублев сделал 5 эйсов и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 попыток. У Кории — 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В четвертьфинале Рублев встретится с сербом Ласло Джере.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 597 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Федерико Кория (Аргентина) — 7:5, 4:6, 7:6 (7:2)

Теннис
Андрей Рублев
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