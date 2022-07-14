Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде
Россиянин Андрей Рублев обыграл аргентинца Федерико Корию в 1/8 финала турнира ATP в Бостаде (Швеция).
Встреча длилась 2 часа 37 минут и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2).
Рублев сделал 5 эйсов и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 попыток. У Кории — 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В четвертьфинале Рублев встретится с сербом Ласло Джере.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 597 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 2) — Федерико Кория (Аргентина) — 7:5, 4:6, 7:6 (7:2)
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