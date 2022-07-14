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Сегодня, 18:06

Тарпищев — о победе Рублева: «Сейчас нет смысла гнаться за результатом»

Тарпищев отреагировал на выход Рублева в четвертьфинал турнира в Бостаде
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Президент ФТР Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход Андрея Рублева в четвертьфинал турнира в Бостаде. Россиянин обыграл аргентинца Федерико Корию в 1/8 финала со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2).

«Идет подготовка к харду. Любая победа важна, но она не принципиальна на сегодня. Игроки, прежде всего, набирают физическую форму. Победа всегда хорошо, она вызывает положительные эмоции, а так сейчас нет смысла гнаться за результатом», — сказал Тарпищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В четвертьфинале Рублев встретится с сербом Ласло Джере.

Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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