Веснина объяснила победу Бублика над Рублевым в финале Галле

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина прокомментировала для «СЭ» поражение Андрея Рублева от Александра Бублика в финале турнира в Галле (3:6, 6:3, 3:6).

«Это был матч достаточно равный, оба были достойны победы, но Александр именно в концовке матча прибавил. Подача и нестандартная игра на траве ему очень помогли. Все-таки Бублик — неординарный теннисист, манера игры, поведение тоже необычное. На этой неделе у него все очень складывалось, подача сегодня была гораздо эффективней, чем у Андрея», — сказала Веснина «СЭ».

Также Елена Веснина считает, что третий сет был решающим.

«Казалось, что за счет своей стабильности и напора Рублев может обыграть Бублика, но Саша его сбивал своими укороченными, выходами к сетке, резкими и непредсказуемыми. Это дало свои плоды, поэтому Бублик был чуть сильнее в этом финале», — добавила Веснина.

Для Бублика это первый травятой титул ATP.