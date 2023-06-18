Веснина — о поражении Карацева: «Ничего страшного не произошло. Самое главное — отыграть Уимблдон»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала поражение россиянина Аслана Карацева в финале квалификации турнира ATP-500 в Галле.

«Травяной покрытие является специфическим. К нему нужно привыкать, на это бывает мало одной недели. Можно просто не найти свой ритм. Аслан никогда не любил играть на траве, а Сафиуллину, наоборот, очень удобно. Видно, что Рома активно прогрессирует, вновь обретает себя. Он играет очень стабильно, уверенно проходит несколько кругов в основных сетках. Это не может не радовать. Думаю, это поражение не должно стать тревожным звонком для Аслана. Ничего страшного не произошло. Это все подготовка к «Большому Шлему». Самое главное — отлично отыграть предстоящий Уимблдон», — цитирует Веснину «Чемпионат».

В финале квалификации Карацев уступил соотечественнику Роману Сафиуллину (6:7(4), 3:6). Россиянин еще сохраняет шанс попасть в основную сетку турнира как лаки-лузер.