Грикспур стал победителем турнира в Хертогенбосе
Голландец Таллон Грикспур обыграл австралийца Джордана Томпсона в финале турнира ATP в Хертогенбосе (3:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3). Игра длилась 2 часа и 37 минут.
Грикспор выиграл второй в карьере турнир и в обновленном рейтинге ATP займет 29-е место.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 673 630 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Таллон Грикспур (Нидерланды, 6) — Джордан Томпсон (Австралия) — 3:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3
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