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18 июня, 23:11

Грикспур стал победителем турнира в Хертогенбосе

Виктория Кравченко
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Голландец Таллон Грикспур обыграл австралийца Джордана Томпсона в финале турнира ATP в Хертогенбосе (3:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3). Игра длилась 2 часа и 37 минут.

Грикспор выиграл второй в карьере турнир и в обновленном рейтинге ATP займет 29-е место.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 673 630 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Таллон Грикспур (Нидерланды, 6) — Джордан Томпсон (Австралия) — 3:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3

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