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Сегодня, 21:59

В ФТР объяснили поражение Рублева на турнире в Риме

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Андрея Рублева от Филипа Краиновича (2:6, 4:6) на турнире в Риме.

«Сегодня просто не его день. У каждого спортсмена, даже самого высокого уровня бывают дни, когда не идет игра. Сегодня у Андрея как раз такой день. Тут и нечего разбирать, у него просто ничего не получалось, а у его соперника, наоборот. Один играет в свою игру, а другой ошибается», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ»

Рублев идет седьмым в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Краинович — 54-м.

Теннис
Андрей Рублев
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Рублев проиграл Краиновичу во втором круге турнира в Риме
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