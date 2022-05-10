В ФТР объяснили поражение Рублева на турнире в Риме

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Андрея Рублева от Филипа Краиновича (2:6, 4:6) на турнире в Риме.

«Сегодня просто не его день. У каждого спортсмена, даже самого высокого уровня бывают дни, когда не идет игра. Сегодня у Андрея как раз такой день. Тут и нечего разбирать, у него просто ничего не получалось, а у его соперника, наоборот. Один играет в свою игру, а другой ошибается», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ»

Рублев идет седьмым в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Краинович — 54-м.