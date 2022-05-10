Рублев проиграл Краиновичу во втором круге турнира в Риме
Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступления на турнире в Риме. Во втором круге он проиграл сербу Филипу Краиновичу.
Россиянин уступил в двух сетах — 2:6, 4:6.
24-летний Рублев четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка, а 30-летний Краинович выполнил два эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут.
Ранее во втором круге уступил другой россиянин — Аслан Карацев. Он проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Филип Краинович (Сербия) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:2, 6:4
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