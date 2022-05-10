Рублев проиграл Краиновичу во втором круге турнира в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступления на турнире в Риме. Во втором круге он проиграл сербу Филипу Краиновичу.

Россиянин уступил в двух сетах — 2:6, 4:6.

24-летний Рублев четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка, а 30-летний Краинович выполнил два эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут.

Ранее во втором круге уступил другой россиянин — Аслан Карацев. Он проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Филип Краинович (Сербия) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:2, 6:4