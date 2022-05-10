В ФТР считают, что у Аслана Карацева не идет игра

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Аслана Карацева от Новака Джоковича (3:6, 2:6) во втором круге турнира в Риме.

«Проиграть Джоковичу абсолютно не зазорно. Другое дело, что у Аслана пока что не идет игра. Ему не удается найти ту игру, которая приводила его к успеху в прошлом году, у него был сверхуспешных прошлый год, а сейчас игра не складывается. Чтобы Аслану обыгрывать Джоковича, ему нужно превосходить его по какому-то решающему компоненту. Как минимум, необходимо держать свою и брать подачу Новака. Но это сложная задача, для этого нужно самому быть на пике формы. Потому что Новак в любой форме способен обыграть кого угодно», — сказал Селиваненко «СЭ».

В третьем круге турнира в Риме соперником Джоковича станет швейцарец Стэн Вавринка или серб Ласло Джере.