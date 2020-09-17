В Федерации тенниса России подтвердили отмену Кубка Кремля

Теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля-2020 отменен. Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России.

— Турнира в этом году не будет, причина — пандемия. Очень жаль, что пришлось принять такое решение, но обстоятельства сильнее нас, — сообщили в пресс-службе.

Мужские соревнования должны были пройти с 17 по 25 октября в манеже ЦСКА. Отменена также женская часть турнира, намеченная на 26 октября — 1 ноября.(Михаил Потапов)