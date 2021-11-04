Тренер Серены Уильямс отреагировал на видео, в котором Медведев шлет воздушные поцелуи зрителям
15:36
Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, прокомментировал видео, в котором россиянин Даниил Медведев шлет воздушные поцелуи зрителям после победы над белорусом Ильей Ивашко (7:5, 6:4) во втором круге турнира в Париже.
«Открыто новое празднование, парижская версия», — говорится в публикации на странице TennisTV в Twitter.
«Совсем новый Даниил», — написал Муратоглу в комментариях.
В третьем круге турнира в Париже Медведев встретится с американцем Себастьяном Кордой.
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