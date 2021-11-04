Тренер Серены Уильямс отреагировал на видео, в котором Медведев шлет воздушные поцелуи зрителям

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, прокомментировал видео, в котором россиянин Даниил Медведев шлет воздушные поцелуи зрителям после победы над белорусом Ильей Ивашко (7:5, 6:4) во втором круге турнира в Париже.

«Открыто новое празднование, парижская версия», — говорится в публикации на странице TennisTV в Twitter.

«Совсем новый Даниил», — написал Муратоглу в комментариях.

В третьем круге турнира в Париже Медведев встретится с американцем Себастьяном Кордой.