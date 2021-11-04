Хуркач победил Кепфера и вышел в четвертьфинал турнира в Париже
15:21
Польский теннисист Хуберт Хуркач в третьем круге турнира в Париже обыграл немца Доминика Кепфера со счетом 4:6, 7:5, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. Поляк сделал 18 эйсов и две двойные ошибки, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 13.
В четвертьфинале турнира Хуркач встретится с австралийцем Джеймсом Дакуортом.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Доминик Кепфер (Германия, LL) — Хуберт Хуркач (Польша, 7) — 6:4, 5:7, 2:6
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