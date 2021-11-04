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Хуркач победил Кепфера и вышел в четвертьфинал турнира в Париже

15:21

Польский теннисист Хуберт Хуркач в третьем круге турнира в Париже обыграл немца Доминика Кепфера со счетом 4:6, 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. Поляк сделал 18 эйсов и две двойные ошибки, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 13.

В четвертьфинале турнира Хуркач встретится с австралийцем Джеймсом Дакуортом.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Доминик Кепфер (Германия, LL) — Хуберт Хуркач (Польша, 7) — 6:4, 5:7, 2:6

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Сергей Разин все материалы автора
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