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25 февраля, 08:16

Томпсон обыграл Рууда и стал победителем турнира в Лос-Кабосе

Сергей Разин
корреспондент
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Австралийский теннисист Джордан Томпсон в финале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) обыграл норвежца Каспер Рууд со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. На счету 29-летнего австралийца 7 эйсов, ошибка на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 3. У 25-летнего норвежца 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

Для Томпсона это первый титул ATP. Ранее он 11 раз побеждал на турнирах серии «Челленджер».

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 915 245 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Джордан Томпсон (Австралия, 8) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 6:3, 7:6 (7:4)

Каспер Рууд
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