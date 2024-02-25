Норри уступил 113-й ракетке мира в полуфинале турнира в Рио-де-Жанейро

Британский теннисист Кэмерон Норри не смог выйти в финал турнира ATP в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

В полуфинале спортсмен, занимающий 23-е место в мировом рейтинге, уступил идущему на 113-й строчке аргентинцу Мариано Навоне в двух сетах — 4:6, 2:6.

В финале турнира Навоне сыграет против своего соотечественника Себастьяна Баэса.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 2 100 230 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Мариано Навоне (Аргентина, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — 6:4, 6:2