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25 февраля, 10:44

Янчук — о победе Хачанова в Дохе: «Уверен, что он может достичь еще больших успехов»

Сергей Разин
корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился впечатлениями от победы Карена Хачанова в финале турнира в Дохе над чехом Якубом Меншиком (7:6 (14:12), 6:4).

«Турнир имеет давнюю историю, в Дохе играли и выигрывали многие великие теннисисты, поэтому победить здесь очень престижно. Победа Карену однозначно придаст уверенности, что очень важно. Мы знали Карена как хорошего игрока, обладающего хорошей техникой и мощными ударами, но ему не хватало стабильности, надежности. Сейчас он в этом прибавил, и я уверен, что он может достичь еще больших успехов», — приводит слова Янчука ТАСС.

Хачанов выиграл 6-й турнир ATP. Среди них 5 титулов на турнирах серии ATP 250 и один титул на турнире серии ATP 1000. Всего на счету россиянина 8 финалов на турнирах ATP.

Источник: https://tass.ru/sport/20077819
Виктор Янчук
Карен Хачанов
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