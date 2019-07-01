17:32 | Теннис — ATP

Типсаревич, Сеппи и Майер преодолели барьер первого круга на Уимблдоне

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Серб Янко Типсаревич в первом круге Уимблдона в пяти сетах обыграл японца Йошихито Нишиоку – 6:4, 6:7(2:7), 6:2, 5:7, 6:2.

В параллельной встрече итальянец Андреас Сеппи в четырех сетах оказался сильнее чилийца Николаса Харри – 6:3, 6:7(8:10), 6:1, 6:2.

В еще одном матче аргентинец Леонардо Майер обыграл представителя Латвии Эрнеста Гулбиса – 6:1, 7:6(14:12), 6:2.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Янко Типсаревич (Сербия) – Йошихито Нишиока (Япония) – 6:4, 6:7(2:7), 6:2, 5:7, 6:2

Андреас Сеппи (Италия) – Николас Харри (Чили) – 6:3, 6:7(8:10), 6:1, 6:2

Леонардо Майер (Аргентина) – Эрнест Гулбис (Латвия) – 6:1, 7:6(14:12), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/

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