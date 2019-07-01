Типсаревич, Сеппи и Майер преодолели барьер первого круга на Уимблдоне

Серб Янко Типсаревич в первом круге Уимблдона в пяти сетах обыграл японца Йошихито Нишиоку – 6:4, 6:7(2:7), 6:2, 5:7, 6:2.
В параллельной встрече итальянец Андреас Сеппи в четырех сетах оказался сильнее чилийца Николаса Харри – 6:3, 6:7(8:10), 6:1, 6:2.
В еще одном матче аргентинец Леонардо Майер обыграл представителя Латвии Эрнеста Гулбиса – 6:1, 7:6(14:12), 6:2.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Янко Типсаревич (Сербия) – Йошихито Нишиока (Япония) – 6:4, 6:7(2:7), 6:2, 5:7, 6:2
Андреас Сеппи (Италия) – Николас Харри (Чили) – 6:3, 6:7(8:10), 6:1, 6:2
Леонардо Майер (Аргентина) – Эрнест Гулбис (Латвия) – 6:1, 7:6(14:12), 6:2
Дополнительная информация
Загрузка...