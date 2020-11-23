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Тим — о поражении от Медведева: «Даниил действительно заслужил этот успех»

05:43
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Австрийский теннисист Доминик Тим подвел итоги финала Итогового турнира ATP против россиянина Даниила Медведева. Россиянин обыграл соперника со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

«Конечно, я расстроен, но в то же время и могу гордиться своими результатами на этой неделе. Даниил действительно заслужил этот успех, потрясающая игра.

Надеюсь, у нас впереди еще много потрясающих матчей. Мне было приятно сегодня играть, хоть я и проиграл», — сказал Тим после завершения матча.

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