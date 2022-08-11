Евгений Кафельников считает, что конкуренция в мужском теннисе становится плотнее

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, что думает о поражении в стартовых матчах на «Мастерсе» в Монреале первых трех сеяных теннисистов.

«Сложно оценить пока — разовое это явление или подобное будет и дальше. Никто не знает, как долго еще будут играть на высоком уровне те же Медведев, Алькарас, Циципас, Рууд. К тому же Джокович и Надаль еще играют. Но в мужском теннисе уплотняется конкуренция — это точно», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

Впервые с 1999 года три первых номера посева на турнире серии «Мастерс» не смогли выйти во второй круг. Свои матчи не смогли выиграть Даниил Медведев, Карлос Алькарас и Стефанос Циципас. До третьего круга дошли всего три игрока из топ-10 рейтинга АТР.