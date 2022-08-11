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Сегодня, 16:27

Евгений Кафельников считает, что конкуренция в мужском теннисе становится плотнее

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, что думает о поражении в стартовых матчах на «Мастерсе» в Монреале первых трех сеяных теннисистов.

«Сложно оценить пока — разовое это явление или подобное будет и дальше. Никто не знает, как долго еще будут играть на высоком уровне те же Медведев, Алькарас, Циципас, Рууд. К тому же Джокович и Надаль еще играют. Но в мужском теннисе уплотняется конкуренция — это точно», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

Впервые с 1999 года три первых номера посева на турнире серии «Мастерс» не смогли выйти во второй круг. Свои матчи не смогли выиграть Даниил Медведев, Карлос Алькарас и Стефанос Циципас. До третьего круга дошли всего три игрока из топ-10 рейтинга АТР.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kafel-nikov-konkurentsiya-v-muzhskom-tennise-uplotnyaetsya/
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Карлос Алькарас
Стефанос Циципас
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