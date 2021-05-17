Теннисист Медведев ответил на критику подписчика

Российский теннисист Даниил Медведев в своем Instagram ответил на слова подписчика, который раскритиковал его за то, что спортсмен живет в Монако.

В соцсети теннисист выложил фотографию и признался, что в Москве чувствует себя дома.

«Ну, а что тогда в Монте-Карло свалил? Если так любишь Москву, то плати нам налоги, в чем проблема? А то в инстаграме все родину любят, а на деле», — написал в комментариях один из подписчиков Медведева.

«А на деле у меня есть постоянная команда из четырех человек, каждый из которых живет на юге Франции», — ответил теннисист.

13 мая Медведев вылетел во втором круге парного турнира в Риме. Ранее, 12 мая спортсмен прекратил участие в одиночном разряде турнира в Риме, уступив во втором круге соотечественнику Аслану Карацеву (2:6, 4:6) который в третьем круге не смог обыграть американца Рейли Опелку (6:7 (6:8), 4:6).