Федерер рассказал о своем самочувствии перед турниром ATP в Женеве
Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своей готовности перед началом турнира ATP в Женеве.
«Конечно, есть неопределенности. Надаль и Джокович сейчас в одной категории, а я – в другой.
После десяти матчей я смогу сказать больше, но не хотел бы сейчас с ними бороться. Когда буду здоров и проведу достаточно времени на корте, у меня появится больше уверенности в себе, и я снова буду в числе топ-игроков.
В Дохе я переживал о своем уровне в сравнении с другими игроками, но на тренировках понял, что готов бороться. Сейчас больше сосредотачиваюсь на своей игре на грунте, чем на соперниках.
Поколение Медведева, Циципаса и Зверева не только прибавило, но и набралось опыта. Надаль и Джокович никуда не делись. Для меня возвращение на этот уровень будет дополнительным испытанием», - приводит слова Федерера журналист Лоренцо Эрколи в Twitter.
Федерер - двадцатикратный победитель турниров Большого шлема. Более года он не выступал из-за проблем со здоровьем. В марте 2021 года сыграл на турнире ATP в Дохе, где дошел до четвертьфинала, после чего вновь приостановил участие в соревнованиях.
Швейцарец планирует сыграть на турнире ATP в Женеве, который проходит с 16 по 22 мая.
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