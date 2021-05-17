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Федерер рассказал о своем самочувствии перед турниром ATP в Женеве

12:12
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своей готовности перед началом турнира ATP в Женеве.

«Конечно, есть неопределенности. Надаль и Джокович сейчас в одной категории, а я – в другой.

После десяти матчей я смогу сказать больше, но не хотел бы сейчас с ними бороться. Когда буду здоров и проведу достаточно времени на корте, у меня появится больше уверенности в себе, и я снова буду в числе топ-игроков.

В Дохе я переживал о своем уровне в сравнении с другими игроками, но на тренировках понял, что готов бороться. Сейчас больше сосредотачиваюсь на своей игре на грунте, чем на соперниках.

Поколение Медведева, Циципаса и Зверева не только прибавило, но и набралось опыта. Надаль и Джокович никуда не делись. Для меня возвращение на этот уровень будет дополнительным испытанием», - приводит слова Федерера журналист Лоренцо Эрколи в Twitter.

Федерер - двадцатикратный победитель турниров Большого шлема. Более года он не выступал из-за проблем со здоровьем. В марте 2021 года сыграл на турнире ATP в Дохе, где дошел до четвертьфинала, после чего вновь приостановил участие в соревнованиях.

Швейцарец планирует сыграть на турнире ATP в Женеве, который проходит с 16 по 22 мая.

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