Отец Джоковича: «Новак хочет сыграть на Australian Open, но ему нужно разрешение»
Отец Новака Джоковича Срджан поделился мнением об участие теннисиста в Australian Open.
«Они должны решить, пустят ли Новака. Он выиграл Australian Open девять раз и хочет сыграть — но ему нужно разрешение. Новак будет делать то, что считает необходимым — и никто не навяжет ему свое мнение.
Если он не поедет, то 21-й победы на «Большом шлеме» придется подождать до «Ролан Гаррос». Думаю, до окончания карьеры он выиграет еще четыре-пять «Шлемов». Точно пару раз возьмет «Уимблдон» и какие-то другие «Шлемы». Новак поиграет еще два-три года, и времени у него будет достаточно", — приводит слова Срджана Джоковича novosti.rs.
Ранее директор турнира Крейг Тили сообщил, что невакцинированные игроки не будут допущены к участию в соревнованиях. Джокович, по информации источников, не собирается прививаться от коронавируса.
Australian Open должен пройти в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.novosti.rs/sport/tenis/1068356/novak-djokovic-najnovije-vesti-srdjan-djokovic-australijan-open-melburn
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