Тарпищев заявил, что Медведев устал и не показывает присущую ему элегантную чистоту в игре

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российский теннисист Даниил Медведев уступил соотечественнику Аслану Карацеву по причине физического утомления, в его игре нет элегантной чистоты.

«Видно, что Медведев не восстановился пока. Трагедии в поражении нет. Он в предыдущих матчах уже «наелся», наигрался, и нервной системы не хватает. Пока что нет элегантной чистоты, присущей ему в игре», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Медведев во вторник уступил Карацеву в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде со счетом 6:7 (1:7), 4:6.

Карацев в четвертьфинале сыграет с победителем матча между американцем Тейлором Фритцем (8) и китайцем Чжичжэнь Чжаном.