Карацев — о победе над Медведевым: «В матчах с топ-игроками нужна полная концентрация и мне кажется я справился»

Россиянин Аслан Карацев прокомментировал победу над соотечественником Даниилом Медведевым (7:6 (7:1), 6:4) в матче четвертого круга турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.

«Чувствую себя превосходно. Мне нужно сохранять концентрацию в каждом матче, поэтому я буду готов к следующей игре. [Против топ-игроков] вы должны быть готовы на 100 процентов, от вас требуется больше концентрации, потому что вы можете забыть о простых очках. [В таких матчах] вы должны быть морально стойкими и мне кажется я справляюсь. В прошлом году мне приходилось тяжело. Сейчас я доволен своей игрой», — сказал Карацев после игры.

В четвертьфинале турнира Карацев сыграет с победителем пары Тэйлор Фриц — Чжичжэнь Чжан.