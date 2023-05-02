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Карацев — о победе над Медведевым: «В матчах с топ-игроками нужна полная концентрация и мне кажется я справился»

Руслан Минаев
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Россиянин Аслан Карацев прокомментировал победу над соотечественником Даниилом Медведевым (7:6 (7:1), 6:4) в матче четвертого круга турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.

«Чувствую себя превосходно. Мне нужно сохранять концентрацию в каждом матче, поэтому я буду готов к следующей игре. [Против топ-игроков] вы должны быть готовы на 100 процентов, от вас требуется больше концентрации, потому что вы можете забыть о простых очках. [В таких матчах] вы должны быть морально стойкими и мне кажется я справляюсь. В прошлом году мне приходилось тяжело. Сейчас я доволен своей игрой», — сказал Карацев после игры.

В четвертьфинале турнира Карацев сыграет с победителем пары Тэйлор Фриц — Чжичжэнь Чжан.

Теннис
Аслан Карацев
Даниил Медведев
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