Тарпищев заявил, что Медведев побьет рекорд Сафина по числу недель на первой строчке рейтинга ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Даниил Медведев побьет рекорд Марата Сафина среди российских игроков по числу недель на первой строчке в рейтинге ATP.

Медведев сохранил лидерство в рейтинге ATP, он занимает первую строчку девять недель, сравнявшись по этому показателю с Сафиным.

«Это, безусловно, серьезное достижение. По пальцам можно посчитать людей, кому это удавалось, — сказал Тарпищев ТАСС. — Даня минимум до US Open должен продержаться лидером. А наиболее вероятный соперник, кто может его обогнать, — Рафаэль Надаль».

Открытый чемпионат США пройдет с 29 августа по 11 сентября.