Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:48

Тарпищев заявил, что Медведев побьет рекорд Сафина по числу недель на первой строчке рейтинга ATP

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Даниил Медведев побьет рекорд Марата Сафина среди российских игроков по числу недель на первой строчке в рейтинге ATP.

Медведев сохранил лидерство в рейтинге ATP, он занимает первую строчку девять недель, сравнявшись по этому показателю с Сафиным.

«Это, безусловно, серьезное достижение. По пальцам можно посчитать людей, кому это удавалось, — сказал Тарпищев ТАСС. — Даня минимум до US Open должен продержаться лидером. А наиболее вероятный соперник, кто может его обогнать, — Рафаэль Надаль».

Открытый чемпионат США пройдет с 29 августа по 11 сентября.

Источник: https://tass.ru/sport/15248507
Даниил Медведев
Марат Сафин
Шамиль Тарпищев
2
Читайте также
За смену спортивного гражданства — 20 лет тюрьмы: спорная идея о госизмене
«Мы - последний оплот легального насилия». Как проходят бои в самом кровавом спорте из разрешенных в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Теннисисты Хачанов и Алькарас описали друг друга одним словом
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости