Тарпищев: «Медведев все сделал для себя в этом году, кроме итогового турнира. Вопрос результата не стоит»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о перспективах Даниила Медведева, выступающего на «мастерсе» в Шанхае. В субботу россиянин одержал победу над чилийцем Кристианом Гариным (6:3, 6:3) во втором круге турнира.

«Медведев все сделал для себя в этом году, кроме итогового турнира. Вопрос результата не стоит. У него достаточно плохая сетка сейчас начинается. Корда рвет игру. Единственное, что в данном случае в плюс Медведеву, так это то, что Корда не такой быстрый. Но в принципе его ждут неудобные соперники. Остальное — вопрос качества формы. По покрытию и классу игры Медведев должен их проходить», — сказал Тарпищев «СЭ».

В третьем круге турнира Медведев сыграет с Себастьяном Кордой (США).