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Тарпищев — об итогах года: «Рублев и Медведев в мировой десятке — задача выполнена»

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянина Андрея Рублева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби (6:2, 6:1).

«Здесь идет подготовительный период к Австралии, поэтому результат в матче с Алькарасом имеет второстепенное значение. Нельзя сказать, что это лучший сезон в карьере Андрея. Он обрел стабильность и много плюсов к своей игре, ведь у него агрессивный теннис. Мне не нравится, что идет это достаточно долго, но он движется по восходящей. Хотелось бы эффективности побольше», — приводит Sport24 слова Тарпищева.

Также он подвел итоги сезона-2022 для российских теннисистов.

«Если говорить об итогах года, Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграли на своем уровне. Оба теннисиста в мировой десятке — задача выполнена. И не только они, две девушки тоже в топ-10. Главное, дети не провалились. На сегодня у нас 574 победителя и это близко к рекорду. Играли в 74 странах мира и принесли колоссальнейшее количество побед. Считаю, у нас хороший резерв. Можно сказать, год провели успешно», — добавил специалист.

В финале выставочного турнира Рублев сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет 18 декабря.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2022-12-17-tarpishchev-ob-itogakh-goda-rublev-i-medvedev-sygrali-na-svoyem-urovne-oba-v-mirovoy-desyatke-zadacha-vypolnena
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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