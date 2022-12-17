Рублев прокомментировал победу над Алькарасом в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби (6:2, 6:1).

«Мне повезло, что я уже провел здесь один матч, а он не играл. Это мне помогло. Можно было бы сказать, что Карлос сегодня был не в лучшей форме, он мало играл в теннис, но именно в этом и заключается предсезонная подготовка», — приводит Ubi Tennis слова Рублева.

«Предсезонная подготовка началась для меня немного поздно. Я восстанавливался после травмы и не мог делать все необходимое с самого начала. Сейчас я пытаюсь подготовиться, и все идет хорошо, но мне еще многое предстоит улучшить, поэтому я буду продолжать работать в течение следующего месяца», — сказал Алькарас.

В финале выставочного турнира Рублев сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет 18 декабря.