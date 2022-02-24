Тарпищев заявил, что перенос турнира ATP из Санкт-Петербурга в Нур-Султан не является сюрпризом
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение ATP перенести теннисный турнир из Санкт-Петербурга в Нур-Султан (Казахстан).
«Решение отказаться от турнира было принято организаторами и довольно давно. Это не явилось сюрпризом», — приводит ТАСС слова Тарпищева.
О переносе турнира ATP из Санкт-Петербурга в Нур-Султан стало известно вчера, 23 февраля, причина решения не уточнялась. Турнир пройдет с 19 по 25 сентября.
Источник: https://tass.ru/sport/13830461
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