Тарпищев заявил, что перенос турнира ATP из Санкт-Петербурга в Нур-Султан не является сюрпризом

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение ATP перенести теннисный турнир из Санкт-Петербурга в Нур-Султан (Казахстан).

«Решение отказаться от турнира было принято организаторами и довольно давно. Это не явилось сюрпризом», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

О переносе турнира ATP из Санкт-Петербурга в Нур-Султан стало известно вчера, 23 февраля, причина решения не уточнялась. Турнир пройдет с 19 по 25 сентября.