Тарпищев: «Сборная России остается фаворитом ATP Cup, несмотря на потери в составе»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о шансах сборной России остаться фаворитом ATP.

«Наши ребята все равно фавориты, несмотря на потери в составе. Это престижный турнир, но отнюдь не главный в сезоне. Поэтому результат над командой довлеть не должен», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Андрей Рублев пропустит турнир из-за коронавируса.

Состав команды: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитаном команды будет тренер Медведева француз Жиль Сервара.

ATP Cup пройдет с 1 по 9 января 2022 года в Сиднее.