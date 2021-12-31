Тарпищев: «Сборная России остается фаворитом ATP Cup, несмотря на потери в составе»
14:33
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о шансах сборной России остаться фаворитом ATP.
«Наши ребята все равно фавориты, несмотря на потери в составе. Это престижный турнир, но отнюдь не главный в сезоне. Поэтому результат над командой довлеть не должен», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Андрей Рублев пропустит турнир из-за коронавируса.
Состав команды: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитаном команды будет тренер Медведева француз Жиль Сервара.
ATP Cup пройдет с 1 по 9 января 2022 года в Сиднее.
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