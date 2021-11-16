Андрей Рублев: «Я играл агрессивно с первого гейма»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:4) в матче Итогового турнира АТР.

«Действительно, сегодня я был агрессивным с первого гейма и играл хорошо. У меня были хорошие удары, я хорошо играл на приеме. У меня было отличное начало сезона, но вторая половина не была настолько хорошей.

У меня были проблемы за пределами корта. Но в последнее время я выступаю неплохо. Я очень рад. Первый матч был очень важен для меня. Матч с Джоковичем? Он один из лучших игроков в истории. Я сделаю все возможное и буду верить в себя».

Серб Новак Джокович станет следующим соперником Рублева. Сейчас они делят первое место в группе.