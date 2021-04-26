Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Мюнхене
21:05
Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира категории АТР-250 в немецком Мюнхене.
В поединке 1/16 финала белорус победил финна Эмиля Руусувуори — 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Федерико Кория (Аргентина) — Седрик-Марсель Штебе (Германия, Q) — 6:3, 3:6, 6:2
Рикардас Беранкис (Литва, LL) — Максимилиан Мартерер (Германия, WC) — 7:6 (12:10), 6:3
Гвидо Пелья (Аргентина) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:0, 2:0 отказ 2-го игрока
Джон Миллмэн (Австралия, 8) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:6, 3:6, 7:5
Илья Ивашко (Белоруссия, Q) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:1, 6:2
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