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Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Мюнхене

21:05

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира категории АТР-250 в немецком Мюнхене.

В поединке 1/16 финала белорус победил финна Эмиля Руусувуори — 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Федерико Кория (Аргентина) — Седрик-Марсель Штебе (Германия, Q) — 6:3, 3:6, 6:2

Рикардас Беранкис (Литва, LL) — Максимилиан Мартерер (Германия, WC) — 7:6 (12:10), 6:3

Гвидо Пелья (Аргентина) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:0, 2:0 отказ 2-го игрока

Джон Миллмэн (Австралия, 8) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:6, 3:6, 7:5

Илья Ивашко (Белоруссия, Q) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:1, 6:2

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