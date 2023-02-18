Тарпищев: «Рано говорить, что Медведев набрал форму»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал выход россиянина Даниила Медведева в полуфинал турнира в Роттердаме. В четвертьфинале россиянин обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:2, 6:4).

«Рано говорить, что Медведев набрал форму. Главное сейчас — это не форма, а уверенность и психология. В матче с Оже-Альяссимом Даниил играл прилично. Самое главное, что нет травм: форму же будет постепенно набирать», — цитирует «Чемпионат» Тарпищева.

Канадский теннисист занимает 8-е место в рейтинге ATP. Медведев прервал серию из девяти поражений от теннисистов из Топ-10.