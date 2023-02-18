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Сегодня, 03:20

Тарпищев: «Рано говорить, что Медведев набрал форму»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал выход россиянина Даниила Медведева в полуфинал турнира в Роттердаме. В четвертьфинале россиянин обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:2, 6:4).

«Рано говорить, что Медведев набрал форму. Главное сейчас — это не форма, а уверенность и психология. В матче с Оже-Альяссимом Даниил играл прилично. Самое главное, что нет травм: форму же будет постепенно набирать», — цитирует «Чемпионат» Тарпищева.

Канадский теннисист занимает 8-е место в рейтинге ATP. Медведев прервал серию из девяти поражений от теннисистов из Топ-10.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5000867-tarpischev-vyskazalsya-o-prervannoj-medvedevym-serii-iz-devyati-porazhenij-ot-igrokov-iz-top-10.html
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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