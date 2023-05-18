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Сегодня, 17:12

Надаль объявил, что не сыграет на «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на специальной пресс-конференции заявил, что пропустит «Ролан Гаррос» — 2023.

«Травма развилась не так, как мне бы хотелось. Это несовместимо с участием в Открытом чемпионате Франции. Я не смогу там присутствовать. Это не мое решение, а решение моего тела. Я не планирую играть в ближайшие несколько месяцев», — приводит слова Надаля RMC Sport.

Испанец из-за мышечной травмы не выступал с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).

Надаль рекордные 14 раз становился победителем «Ролан Гаррос».

Теннис
Рафаэль Надаль
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