Стефанос Циципас: «Не испытываю ненависть к Медведеву»

Стефанос Циципас после победы над Даниилом Медведевым на старте итогового турнира ATP рассказал об отношениях с россиянином.

— Долго ждал победы над Медведевым. Здорово, что удалось добиться ее именно сейчас, — приводит слова грека BBC.

Да, наши отношения нельзя назвать самыми гладкими. Бывает так, что ты не находишь общего языка с человеком. Невозможно нравиться всем или любить всех самому.

Не могу сказать, что испытываю ненависть к нему. Но ужинать мы вместе точно не пойдем.