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Стефанос Циципас: «Не испытываю ненависть к Медведеву»

22:47
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Стефанос Циципас после победы над Даниилом Медведевым на старте итогового турнира ATP рассказал об отношениях с россиянином.

Долго ждал победы над Медведевым. Здорово, что удалось добиться ее именно сейчас, — приводит слова грека BBC.

Да, наши отношения нельзя назвать самыми гладкими. Бывает так, что ты не находишь общего языка с человеком. Невозможно нравиться всем или любить всех самому.

Не могу сказать, что испытываю ненависть к нему. Но ужинать мы вместе точно не пойдем.

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