Россиянин Даниил Медведев считает, что зарплаты — не главная мотивация для теннисистов. По его мнению, большая часть согласилась бы играть даже если призовые были в 10 раз меньше.

— Мы, спортсмены, просто выполняем свою работу, — цитирует Forbes Медведва. — Например, футболист ведь не может прийти к руководству клуба и сказать: «Платите мне меньше». Спортивная индустрия держится на экономических принципах. В теннисе система оплаты спортсменов даже сложнее, чем в других видах спорта. Например, если в футболе агент приходит к руководству футбольного клуба и называет свои условия, то в теннисе мы играем за призовые. Я уверен, что 80 процентов игроков из первой сотни топ-спортсменов продолжили бы играть в теннис с той же отдачей и волей к победе, даже если бы призовые были в 10 раз меньше. Нам повезло, что мы, занимаясь любимым делом, зарабатываем большие деньги.